ПриватБанк подвоїв кредитні ліміти українському бізнесу

Як повідомили в банку, тепер максимальний розмір лімітів на рахунках корпоративних клієнтів банку становить 1 млн грн, при цьому умови користування послугою залишаються незмінними.

«Нам важливо не лише надавати корпоративним клієнтам найбільш просунуті сервіси, а й фінансову підтримку банку, наприклад, якщо потрібно зробити платіж, сплатити податки, виплатити зарплату, відрядні, а власних коштів на рахунку підприємства не вистачає, – говорить керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – Ми збільшуємо кредитні ліміти на рахунках, і це стане гарним стимулом для розвитку бізнесу наших клієнтів та економіки в цілому».

На сьогодні понад 60 тис. підприємств і підприємців користуються послугою «Кредитний ліміт на рахунок», а загальна сума кредитних лімітів, установлених ПриватБанком на рахунки клієнтів, перевищує 8,4 млрд грн. Кредитний ліміт установлюється без застав за наявності договору поруки, підписаного керівником або засновником підприємства. Розмір ліміту розраховується індивідуально та залежить від оборотів за рахунком компанії.

ПриватБанк є найбільш «підприємницьким» банком України: з початку року кількість корпоративних клієнтів банку збільшилася на 160 тисяч, банк обслуговує понад 800 тисяч рахунків юр. осіб і підприємців. За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine, рахунками та іншими послугами ПриватБанку користуються 58,4% юридичних осіб та 73,2% приватних підприємців.