Після реконструкції «Юність» прийматиме чемпіонати світу з регбі

Нові трибуни з операторськими будками для трансляції матчів, місця для конференц-залів та господарських приміщень та щоглове освітлення, – за кілька років львівський стадіон «Юність» обіцяють цілком оновити. Над проектом другої черги реконструкції стадіону «Юність» працює архітектурна фірма SHEREMETA Architect Group яка розробляла проект першої черги реконструкції.

«Крім спортивних подій, на стадіоні можна буде проводити концерти, ярмарки. Другу чергу реконструкції можна зробити за 2-3 роки максимум. За первинними підрахунками, реконструкція буде коштувати 49-50 млн грн», – розповів у коментарі «Львівській газеті» директор архітектурної фірми SHEREMETA Architect Group Микола Шеремета.

Додамо, що перша черга реконструкції стадіону ще триває. За прогнозами департаменту розвитку, до кінця року буде завершено будівництво нової двоповерхової роздягалки, і трибуни – уже з кріслами. Станом на сьогодні є лише каркас, моноліт і 20% накриття.

Бюджет розвитку міста, з якого виділятимуть кошти на другу чергу реконструкції стадіону «Юність», затверджуватимуть у грудні.

«На стадіоні «Юність» тренувалась команда з регбі національного рівня. Тому нашим завданням є створити їм можливість приймати великі події – чемпіонати Європи та Світу». – Розповів у коментарі «Львівській газеті» заступник міського голови з питань розвитку – Андрій Москаленко.

Наступного тижня департамент розвитку Львівської міськради презентує львів’янам проект реконструкції стадіону «Юність» у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. У ЛМР кажуть, далі дадуть час львів’янам аби висловити свої пропозиції.