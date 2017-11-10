Піккардійці отримали звання Заслужених артистів України

Звання отримали учасники гурту Володимир Якимець, Славко Нудик, Роман Турянин, Богдан Богач, Андрій Капраль і Андрій Шавала

«Зараз, коли з нагоди нашого 25-річчя їздимо Україною та світом із ювілейною програмою “Лети…”, озираємося подумки назад і згадуємо, що і як було за ці чверть століття… А було багато доброго і творчого! Багато чудових людей зустрічалося нам на шляху! Багато слухачів з року в рік приходили на наші концерти у тому чи іншому місті! Дякуємо всім вам!», – написали у себе на Facebook сторінці пікардійці. ]

Пікардійська Терція створена 24 вересня 1992 року у Львові. 1994 році вони перемогли на фестивалі «Доля» в Чернівцях та, влаштувавшись під дах мистецького об’єднання «Дзиґа», секстет на “Студії Лева” записав свій дебютний альбом.