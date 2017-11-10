На яких дорогах Львівщини найчастіше трапляються ДТП

Найбільшу концентрацію аварій спостерігають на 7 шляхах.

М-06 Київ – Чоп км 551+030 – км 553+930 (н.п. Зубра – Солонка) протяжністю 2,9 км

М-06 Київ – Чоп км 557+060 – км 558+030 (н.п. Солонка – Ковирі) протяжністю 0,97 км

М-06 Київ – Чоп км 674+322 – км 674+922 (н.п. Козьова – Орява) протяжністю 0,6 км

М-06 Київ – Чоп км 681+262– км 681+972 (н.п. Плав’є – Тухолька) протяжністю 0,71 км

М-06 Київ – Чоп км 685+342 – км 686+122 (н.п. Нагірне) протяжністю 0,78 км

М-11 Львів – Шегині км 78+400 – км 79+150 (н.п. Шегині) протяжністю 0,75 км

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 33+000 – км 33+700 (н. п. Комарно) протяжністю 0,7 км.

Тож водіям слід пам’ятати – недотримання правил дорожнього руху, перевищення швидкості, неправильний обгін та виїзд на зустрічну смугу дуже часто є причинами ДТП. Як результат – травмовані та мертві люди, понівечені авто і дорожня інфраструктура.