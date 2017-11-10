На Львівщині шахрай під виглядом священика видурив у бабусі шість тисяч гривень

У Старосамбірське відділення поліції 9 листопада звернулася по допомогу 87-річна мешканка одного із сіл району. Вона повідомила, що близько 13.00 невідомий чоловік, одягнутий як священнослужитель, зайшов до її будинку та під приводом продажі ікон та образів заволодів її грішми – шістьма тисячами гривень.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.