Molodiya Festival запрошує до участі в конкурсі соціальної реклами

Цього разу тема конкурсу – протидія дискримінації. Переможців, традиційно, обере фахові журі, призери отримають ротацію в кінотеатрах і грошові винагороди. Дедлайн прийому заявок – 15 грудня. Подробиці – на сайті фестивалю: www.molodiya.com.ua.

Сьогодні ж до вашої уваги – 5 соціальних реклам, які стали фіналістами попереднього конкурсу, об’єднаних темою взаємоповаги.

HUMAN Agency створили історію про один непростий похід в магазин: «Деяким людям дуже непросто сказати елементарне «дякую». Ніби бути ввічливим так складно, як, наприклад, марафон пробігти. Власне, так і трапилась наша історія», – розповідає Маша Науменко, співзасновниця агенції.

А Василь Білик розповів як боротися з «обломами»: «Ми всі хочемо жити в новій країні і по-новому, але не завжди знаємо, як це зробити. І тут спала на думку одна дуже проста теза: «Та все ж починається з мене!» Я не навчуся поважати інших, поки себе не почну поважати. По-справжньому. Тоді й народилася така проста історія про хлопця, який обламав кайф самому собі».

Режисер Андрій Лагутін закликає правильно використовувати свої органи: «Уміння чути – це одна з головних складових взаємоповаги. Оскільки про це часто забувають, я вирішив присвятити свою відеороботу саме цій важливій навичці».

Богдан Лук’яненко попереджає, що за нечемними громадянами приходить Френдмен: «Відправляючи цю роботу на конкурс, я підозрював, що вона може потрапити у шортлист завдяки своїй дивакуватості. Так, напевно, і сталося».

Орест Смілянець зняв лайфхак для особливо дратівливих: «Пауза дозволяє опанувати себе, прийняти рішення з меншою кількістю емоцій. Цю роботу знято, щоб нагадати глядачам про такий простий, але важливий інструмент людського спілкування».