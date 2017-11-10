«Ми реально демотивуємо мешканців міста займатись сортуванням сміття» – Вадим Ноздря

«Допоки не постануть потужності переробки, або хоч якась сортувальна лінія, нема відповіді на питання, куди потрапляє все розділене сміття. І це дуже погано. Ми реально демотивуємо мешканців міста займатись сортуванням сміття», -так під час засідання про польський досвід з вирішення сміттєвих проблем позаштатний радник міського голови Львова, директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря відповів на запитання про те, куди потрапляє все розділене сміття у Львові.

За словами посадовця, у Львові, як і в усіх інших містах України, сміттєві контейнери є власністю перевізників. У договорах є зобов’язання запроваджувати розділення сміття і встановлювати контейнери для роздільного збору на тих територіях, які надаються містом. На сьогодні, каже Вадим Ноздря, місто на перевізників вплинути не може. Відтак французькі консультанти радять зробити Львову прецедент, перейшовши до того, що контейнери встановлюватиме місто.

Читайте також: ЄБРР оголосив про конкурс із відбору компанії, що побудує сміттєпереробний завод у Львові