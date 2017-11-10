Львівська міська рада більше не прийматиме документів на перепланування горищ та підвалів

Сьогодні, 10 листопада, виконавчий комітет ЛМР скасував додаток 4 до рішення виконавчого комітету від 09.10.2015 № 581 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є районні адміністрації». Відтак з переліку адмінпослуг було вилучено пункт, в якому йшлось про прийом документів стосовно розпорядження спільним майном (горищами, сходовими клітками, підвалами тощо). Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Це стосується адміністративних послуг, які надають наші районні адміністрації. Зокрема. ми тепер уже не приймаємо жодних документів стосовно розпорядження спільним майном: стосовно горищ, сходових кліток, підвалів, спільних коридорів. Тому просимо виключити ці послуги з рішення виконкому», – сказала під час доповіді питання Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

«Це на виконання Закону України. Це дуже важливий закон: якщо раніше за згодою мешканців можна було дозволити, наприклад, влаштувати помешкання на горищі, то на сьогоднішній день це категорично заборонено. Тому що всі приміщення горищ, підвалів, вони є спільною власністю, вони не підлягають будь-яким переплануванням в інтересах тої чи іншої особи. Законодавець це пояснює дуже просто – а якщо ця людина продасть це приміщення і з’являться нові мешканці, ми ж їхні інтереси не враховуємо у цьому питанні. Тому горища, підвали по функціоналу мають бути тим, чим вони сьогодні є», – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.

Як пояснила у коментарі «Львівській газеті» Гелена Пайонкевич, дозволи на перепланування горищ та підвалів міська рада вже давно не видавала, адже це суперечить чинному законодавству від час прийняття нового закону. Сьогодні ж з переліку адмінпослуг було вилучено пункт, в якому йшлось про прийом документів стосовно розпорядження спільним майном.