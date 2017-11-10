Гройсман знайде гроші на обладнання для перинатального у Львові

Прем’єр міністр України заявив, що зараз активно працює над тим, аби забезпечити медзаклад необхідним приладдям

«До мене зверталася депутат Оксана Юринець, потім я сам під час робочої поїздки дивився на цей об’єкт. Були виділені 45 млн грн на добудову, яка зараз триває», – сказав Гройсман.

Він також розповів, що вже зустрічався з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою. Спільно вони обговорили долю Львівського перинатального центру.

«Зараз я шукаю можливості, щоб виконати свою другу обіцянку, знайти кошти на обладнання», – запевнив прем’єр.

Додамо, що колектив перинатального центру хвилюється, бо роботи зараз ведуться лише в двох корпусах центру – акушерському та адміністративному. Натомість гінекологічний поки що не ремонтували. Тож працівники лікарні побоюються, що його руйнація може знищити центр цілком. Тому звернулися до Володимира Гройсмана із проханням втрутитися у ситуацію.

Нагадаємо, Львівський обласний клінічний перинатальний центр планують відкрити вже у січні 2018 року. Медзаклад, що на Дж. Вашингтона,6, закрили на ремонт у 2013 році. Через кілька місяців ремонт призупинили, в результаті стан приміщення лише погіршився.

Цього року, у лютому Кабмін виділив для ремонту перинатального центру 45 мільйонів гривень субвенції. Частково до фінансування долучився обласний бюджет.

Також тривають баталії між колективом закладу і керівником – Ларисою Янів. Більшість медиків хочуть, щоб вона пішла з посади, оскільки не задоволені її роботою щодо відновлення центру.