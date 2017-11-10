«Емаус-Оселя» запрошує на Гаражний розпродаж

Захід відбудеться 12 листопада, в неділю, за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 17 з 13:00 до 18:00.

Організатори обіцяють «незабутнє видовище та можливість придбати потрібний одяг та інші важливі речі за малі гроші».

«Якщо Ви колись були на наших Гаражних розпродажах, то знаєте – це більше, ніж просто розпродажі, це цілі перформанси – змістовні, цікаві, ексцентричні та надзвичайна атмосфера! Так буде і цього разу! Імідж-театр «Пані Кураж» запрошує разом зняти кіно про антикварне життя. Через кіно, театр, образотворче мистецтво, музику, танці і моду знімемо кіноколаж, створимо атмосферу кіномайданчика, де гості свята примірятимуть на себе не тільки вбрання, але й підбирають реквізит, декорації і аксесуари для участі в зйомках кіно. Львів – ніби велика антикварна крамниця, в якій життя як мозаїка – об’єднані люди різних національностей, артоб’єкти, стилі, епохи… Це маленький кіноабсурд, але великий перформанс і гаражний розпродаж», – зазначила Світлана Чанкова, режисерка театру.

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/1313308468798101/