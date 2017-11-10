Дитячими магістралями «Львівської залізниці» цього року подорожувало понад 61,5 тисячі пасажирів

Загалом цього року послугами Львівської, Рівненської, Луцької та Закарпатської дитячих залізниць скористалося 61512 малих і дорослих пасажирів.

Традиційно улюбленим місцем цікавого та веселого дозвілля для місцевих мешканців і численних гостей міста стала Львівська дитяча залізниця, якою цього року подорожували 13 тисяч дорослих та 12 тисяч дітей. Варто відзначити, що відновлює свою популярність і Закарпатська дитяча залізниця, яка за спільної ініціативи директора регіональної філії «Львівська залізниця» Івана Груника та голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля торік відновила свою роботу після кількарічної перерви. Закарпатська облдержадміністрація ввела місцеву дитячу залізницю до числа обласних туристичних маршрутів. Завдяки цьому на малій ужгородській магістралі суттєво побільшало відвідувачів, у тому числі туристів з усієї України, а також із Польщі, Чехії, Словаччини.

Варто зазначити, що впродовж літньої виробничої практики юні залізничники не лише закріплювали теоретичні знання, дбаючи про комфорт та безпеку залізничних подорожей, а й брали участь у багатьох розважально-пізнавальних заходах – конкурсах, вікторинах, побували на екскурсіях, організовували для відвідувачів та урочисто відзначили державні свята.