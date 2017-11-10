Автомобіль Садового припаркували на місці для людей з інвалідністю

Сьогодні службове авто мера Львова помітили на парковці навпроти Катедрального Собору у недозволеному для нього місці

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Службову Toyota Avensis (ВС4464ВН) побачили перехожі, вони і сповістили про це журналістів.

Машину припаркували на місці, яке мало спеціальну позначку, яка дозволяє ставити транспортні засоби у цьому місці лише особам з інвалідністю. Відтак водій Садового порушив правила дорожнього руху.

Цікаво, що нещодавно він також вчинив грубе порушення, коли проїхав вулицею Дорошенка до центру, хоча там дозволено рухатись лише громадському транспорту.

Однак у цьому випадку мер Львова сказав, що сам попросив свого підлеглого порушити ПДР, оскільки спізнювався на заплановану зустріч.

У прес-службі міської ради пояснили, що зараз вирішують як покарати водія.