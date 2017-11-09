За невчасно оплачену комуналку доведеться платити пеню

З 1 січня 2019 року штрафи будуть нараховувати за кожний протермінований день

Про це заявила народний депутат Альона Бабак, повідомляє УНІАН.

За її словами в законі про житлово-комунальні послуги передбачили пеню у розмірі 0,01% за кожен протермінований день. Їх рахуватимуть від кінцевої дати, до який надавач послуг просить сплатити кошти.

“Це означає, що 100 днів прострочки — це 1% від суми заборгованості, тобто в рік максимальна сума пені становить 3,65%”, – додала депутатка.

Разом з тим вона наголосила, що в разі заборгованості держави субсидій чи пільг пеня нараховуватися не буде.

Також, якщо людина невчасно отримала заробітну плату за конкретний місяць, документальне підтвердження звільнить її від штрафу.

«Всім людям, які не зможуть платити за житлово-комунальні послуги з об’єктивних причин, пеня не нараховуватиметься”, – сказала Бабак.

Додамо, що сьогодні уряд ухвалив законопроект №1581-д «Про житлово-комунальні послуги». Він передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління. «За» проголосували 262 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів