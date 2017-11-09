На Левандівці обікрали школу

У школі викрали телевізор.

«Відкрили вікно і через нього залізли у школу. Винесли телевізор. Такий цінний прилад, який нам зараз дуже потрібний. Бо згідно з програмою нової української школи, діти мають усе бачити. Ми могли подавати їм наочний матеріал. Але тепер, на жаль… Плазма стояла у кабінеті №105, початкова школа, 1-Г клас. Охорона школи була на місці. Я йшла на роботу перед восьмою ранку і побачила, що вікно відкрите. Я і викликала поліцію», – прокоментувала ситуацію «Львівській газеті» заступниця директора школи з навчально-виховної роботи Марія Теліпська.

Тим часом львів’янин Іван Савицький у спільноті «Чим живе Левандівка» пише, що 65 школу обкрадають уже не вперше.

Нагадаємо, загальноосвітня середня школа №65 розташована по вулиці Роксоляни, 35.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, слідство триває.