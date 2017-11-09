В апараті Львівської ОДА є вакансія

У Львівській ОДА оголосили конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату Львівської ОДА

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додають резюме в довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовують заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Документи необхідно подати до 17.00 24 листопада

Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 24 листопада о 10:00, за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.

Відповідальна особа, в якої можна уточнити подробиці проведення конкурсу: Мандюк Світлана, 0322 999 492.