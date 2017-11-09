Усі охочі ще можуть написати радіодиктант «Наші пісні» (аудіо)

Текст диктанту «Наші пісні» традиційно прочитав доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, теле- і радіоведучий Олександр Авраменко.

У Києві локацією для спільного написання диктанту національної єдності став головний корпус КНУ імені Тараса Шевченка, на Луганщині – в місті Сєверодонецьк. Охочих також зібрали регіональні радіодирекції Суспільного у Львові, Одесі, Дніпрі, Хмельницькому, Запоріжжі та Івано-Франківську.

Сімнадцятий Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 9 листопада, крім України, писали в Латвії, Литві, Португалії, Словаччині, Румунії, Казахстані, Китаї, Аргентині, США та Канаді. Цього року організатори події – Українське радіо – запросили до написання радіодиктанту посольства України за кордоном, іноземні дипломатичні представництва в Україні та міжнародні культурні інституції. Загалом було надіслано 35 запрошень.

Усі, хто хоче надіслати свої роботи на перевірку, можуть зробити це сьогодні та завтра. Перевірятимуть лише роботи, надіслані 9 і 10 листопада. Дату відправлення поштою визначатимуть за штемпелем на конверті.

Адреса Українського радіо: Київ-1, 01001. Хрещатик, 26.

Електронна адреса: rd@nrcu.gov.ua. На цю адресу листи можна слати впродовж 24 годин від моменту завершення диктування. Майте на увазі: на електронну пошту потрібно надсилати якісне фото або скан написаного від руки тексту.

Якщо ви не встигли написати диктант о 12.30, коли його читав у прямому ефірі Олександр Авраменко, ви можете прослухати звуковий файл, який виклали на сайті Українського радіо, та написати радіодиктант у зручний для вас час: прослухати радіодиктант .

Організатори акції обіцяють перевіряти радіодиктанти до останнього диктанту. Тобто результати оголосять у грудні. Коли саме – залежатиме від кількості диктантів, надісланих на радіо, додала координаторка акції, ведуча спецпроекту «XVII Радіодиктант національної єдності» Аліна Акуленко.