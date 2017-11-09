Українцям дозволили переходити на індивідуальне опалення

Сьогодні, 9 листопада, уряд проголосував за законопроект «Про ЖКГ»

Серед іншого, закон передбачає нові можливості для тих людей, які хочуть перейти на індивідуальну систему опалення.

Тож якщо у будинку хоча би половина помешкань і нежитлових приміщень відключені від централізованого опалення, власники мають можливість переобладнати систему.

При тому інші власники квартир не можуть бути примусово відключені від центральних мереж.

Нагадаємо, новий закон «Про ЖКГ» передбачає також нарахування пені, якщо користувач комунальних послуг сплачує за них невчасно. З 1 січня 2019 року такі штрафи будуть нараховувати за кожний протермінований день.