Трускавецькі депутати висловились проти платної «Нафтусі»

Питання введення оплати за користування бюветами сьогодні розглянули на засіданні сесії Трускавецької міської ради

«Ми висловили позицію, що потрібно призупинити введення плати за користування бюветами з мінеральними водами. Це приватна структура, вона може прореагувати, а може не прореагувати»– зазначив у коментарі «Львівській газеті « міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

За його словами, міська рада не може заборонити приватній структурі брати плату за вхід, однак сподівається, що вона дослухається до думки депутатів.

«Скажімо так, не рахуватись із позицією міської ради «Трускавецькурорт» не може», – запевнив міський голова.

Водночас у «Трускавецькурорті» рішення сесії наразі відмовились коментувати.

«Рішення сесії ще не опублікували. Будемо все вирішувати в понеділок», – прокоментувала «Львівській газеті» заступниця генерального директора з маркетингу та реклами «Трускавецькурорту» Олена Якубенко.

Аби компенсувати фінансові втрати компанії через відміну платного входу, міські депутати Трускавця на засіданні сесії проголосували за те, що з усі санаторно-курортні заклади, приватні готелі і садиби мають укласти договори на придбання мінеральних вод. Крім того, усі суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, які надають послуги тимчасової оренди житла і проживання, мають сплачувати туристичний збір.

Як писала «Львівська газета» раніше, «Трускавецькурорт» хоче ввести плату за користування кюветами, міська влада Трускавця намагається домовитись із структурою.

Тим часом у Трускавці також заговорили про реанімацію «Гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції», – підприємства, яке могло би від міста зайнятись видобутком мінеральних вод і бути конкурентом ПрАТу.

«Від міськради ми звертаємось до Державної служби геології та надр України з приводу надання комунальному підприємству «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» спеціального дозволу на промислову розробку родовищ», – прокоментував Андрій Кульчинський.

Щоправда, коли підприємство, навіть отримавши ліцензію, зможе налагодити видобуток мінеральних вод і скільки це коштуватиме Трускавцю, наразі у міській раді не розповідають.