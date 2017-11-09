Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови

День української писемності та мови щороку відзначається в Україні 9 листопада. Свято встановлено 9 листопада 1997 року Указом № 1241/97 «Про День української писемності та мови». В Указі зазначено: «Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада – в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора літописця».

Нестор-літописець (близько 1056, Київ – близько 1114, Київ) – київський літописець і письменник-агіограф. З 1073 року – чернець Києво-Печерського монастиря. Автор «Житій святих князів Бориса і Гліба й Теодосія Печерського». Його вважають упорядником (за іншою версією, автором) «Повісті минулих літ». Помер і похований у Києво-Печерській лаврі

Найвизначніший твір Нестора Літописця – «Повість врем’яних (минулих) літ». Цей твір складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань. Намагаючись викласти події якомога правдивіше, Нестор-літописець у 1107 р. вирушив до Володимир-Волинського й у Зимненський Святогірський монастирі на пошуки першоджерел. Унаслідок чого Волинський літопис було включено до «Повісті врем’яних літ» майже в повному обсязі.

«Повість минулих літ» було завершено близько 1113 року. Написання повісті зайняло майже 20 років. Хроніку подій у ній було зведено до 1110 року. Таким чином, тогочасні події, зафіксовані словом Нестора, стали відомі нащадкам. «Повість минулих літ» є однією з найвидатніших пам’яток світової культури. Події, описані в ній, розгортаються на тлі вселюдських історичних подій, охоплюючи всі пласти суспільного буття – від гридниць князів до халуп трударів. Книга Нестора є невичерпним джерелом знань, відомостей про десятки і сотні подій, явищ, людей.

Нагадаємо, також сьогодні на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з’ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.