Система eHealth з осені 2018 стане обов’язковою

Медики закликають людей підписувати договори з лікарями зараз, поки триває тестовий режим. Вже з осені 2018 року система eHealth (програма, яка об’єднає реєстри медичних закладів, пацієнтів та лікарів) в Україні буде обов’язковою для всіх.

«Зараз в Україні пацієнтів поділятимуть на два реєстри – червоний та зелений. У перший входять ті пацієнти, які зареєстровані на дільниці конкретного закладу. На них медустанова отримує гроші, незалежно від того, отримує він послуги чи ні», – пояснює Світлана Котляревська, керівник напрямку Проектного офісу eHealth.

Натомість зелений реєстр – це відносини між пацієнтом і лікарем. Як тільки людина підписує декларацію з лікарем, вона відразу зникає з червоного реєстру і опиняється в зеленому.

Медики вважають, що це буде дуже ефективним в економічному плані.

Керівник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб наголосив на тому, що головний принцип нововведень – змінити підхід до фінансування:

«Скажімо, до мене, як лікаря, сьогодні не прийде на прийом жодна людина, але я отримаю свій посадовий оклад так само як і той лікар, який прийме 20 пацієнтів. Це неправильно. Треба відслідкувати, хто як працює і кому скільки платити».

Крім того, дуже зросте відповідальність не лише лікаря, а й пацієнта. Уся внесена історія буде зберігатися і виправити її буде неможливо. Пацієнт матиме ключ від своєї сторінки, відтак подивитися історію може не лише сімейний лікар, а й, за потреби, будь-який медик в Україні.

Сподіваються також, що краще працюватиме профілактична медицина.

«Статистика у нашій країні зараз є не зовсім недостовірною. А eHealth допоможе реально відслідкувати ситуації», – зазначила керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

Для того, щоб підписати декларацію пацієнту потрібно просто прийти у медичний заклад з паспортом та ідентифікаційним кодом. Далі медсестра або лікар самостійно вносять у систему дані. В паперовому вигляді потрібно підписати два примірники декларації. Одна із них залишається в закладі, іншу потрібно забрати додому.