Сільську медицину покращать за рахунок статків Януковича

На осучаснення амбулаторій наступного року планують використати 9 млрд гривень

Цьогоріч на комп’ютеризацію сільських амбулаторій в Україні виділили 4 млрд гривень. Про це розповіла директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

«Важливо, щоб комп’ютеризація дійшла до сільської медицини. І зараз маємо великий вклад в інтернет-технології», – зазначила чиновниця.

Вона також зазначила, що гроші для цього візьмуть із конфіскованих статків Януковича.