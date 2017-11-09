Проблему з GPS-трекерами на львівському транспорті вирішили

Сьогодні зранку сталася поломка у провайдера OVH, до якого підключені GPS-трекери і система навігації транспортних засобів міста Львова. Як повідомив в.о.начальник управління транспорту Олег Партика, зараз проблема вирішена і система знову працює.

«Проблема з GPS-трекерами вирішена, все працює. Транспортні засоби знову можна відслідкувати у режимі онлайн. Проблема була у провайдері. Не працювала ця система у 10% користувачів у світі», – зазначив Олег Партика.

Нагадаємо, сьогодні о 8.10 сталися глобальні проблеми і велика аварія у провайдера OVH, який є одним з найбільших в світі. Сталася помилка і проблема в Data-центрах, тобто серверах, до яких підключені GPS-трекери, тому GPS на маршрутних транспортних засобах не працювали.