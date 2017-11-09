Патрульні допомогли лікарям потрапити в квартиру до жінки з інсультом

Про це інформує Патрульна поліція Львова

Учора до патрульних звернулася жінка й розказала, що вона мала допомогти своїй 69-річній знайомій добратися до лікарні, проте та не відчиняє дверей. Офіцери попрямували з громадянкою до квартири, подзвонили в двері та на телефон. Звук дзвінка лунав із квартири, проте до телефону ніхто не підходив. Тоді патрульні вирішили залізти до квартири через вікно, також подзвонили бригаді швидкої медичної допомоги.

Інспектор потрапив до помешкання через кватирку й побачив жінку, яка лежала на підлозі. Вона була при свідомості, проте не могла поворухнутися. Патрульний відчинив двері до квартири та впустив медиків, які надали жінці медичну допомогу. Попередній діагноз – інсульт. Патрульні допомогли бригаді швидкої госпіталізувати жінку, а також повідомили родичів, які подякували офіцерам за допомогу.