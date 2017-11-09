На Львівщині урочисто відкрили XVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови офіційно стартував XVIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

З цієї нагоди на батьківщині засновника конкурсу, відомого українського мецената, у карпатському селищі Верхнє Синьовидне Сколівського району відбулися урочистості.

На шкільному подвір’ї біля пам’ятного знаку Петру Яцику традиційно зібралися представники РДА, священики, учні, вчителі, місцева громада, а також почесні гості зі Львова.

До присутніх звернувся віце-президент Ліги українських меценатів, голова ради Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк і подякував усім за те, що вони бережуть пам’ять про мецената і засновника конкурсу з української мови.

Також учасників свята привітав заступник директора – начальник управління департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Ігор Гайдук.

«Петро Яцик упродовж свого життя реалізовував головну тезу, що важливе значення мають не матеріальні цінності, а духовні. В ті роки, коли наші брати-українці поневірялися по чужих землях, а наша земля на той час не мала незалежності, Петро Яцик все робив для того, щоб Україна стала незалежною, щоб про її історію знали в світі, щоб мова українська поширювалася світом. Для цього він дуже багато зробив, зокрема заснував за свої кошти інституції – це Український інститут при Гарвардському університеті, Альбертському університеті, це студії та центри освіти і культури в Торонто, Лондоні тощо. Петро Яцик є яскравим прикладом того, як потрібно любити свою землю, мову та націю», – зазначив Ігор Гайдук та від департаменту освіти вручив книжки для шкільної бібліотеки.

Опісля виступили учні Верхньосиньовидненської школи, які виконали пісні про неньку-Україну та мову. Далі свято рідної мови продовжилося в народному домі «Бескид» у м. Сколе святковим концертом «Солов’їна, барвінкова українська рідна мова!».

Довідково. Петро Яцик народився 1921 року у смт Верхнє Синьовидне. Доля сільського юнака закинула спочатку до Німеччини на роботу, а у 1949 році він поїхав до Канади, де заснував будівельний бізнес. На чужині Петро Яцик виріс до рівня видатного громадського діяча, який виразно бачив національні пріоритети і безкомпромісно відстоював їх і словом, і ділом. Пішов із життя у 2001 році у Торонто (Канада). Про нього відомий письменник Михайло Слабошпицький написав книжку «Українець, який відмовився бути бідним».