На Львівщині двоє дітей отруїлися щурячою отрутою

Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 8 листопада о 13:30 надійшло повідомлення від чергової Бродівської центральної районної лікарні. У реанімаційне відділення цієї лікарні госпіталізували мешканців села Голосковичі Бродівського району – дітей 2014 та 2009 років народження з попереднім діагнозом «отруєння щурячою отрутою». Стан потерпілих при госпіталізації – важкий, на 06:00 9 листопада – середньої важкості та задовільний відповідно. Причину й обставини події встановлюють.