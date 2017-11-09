На Львівщині 22-річний чоловік обікрав дві автівки й поцупив вівчарку

У Кам’янко-Бузький відділ поліції 7 листопада звернувся 38-річний мешканець одного із сіл району. Чоловік повідомив, що невідома особа, проникнувши на подвір’я його господарства, викрала з автомобіля «Мерседес-Віто» ключі запалювання та компресор. Крім того, зловмисник забрав із собою однорічну німецьку вівчарку.

Поліцейські з’ясували, що до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 22-річний житель району. І не тільки до цієї, а й до іншої, вчиненої того ж дня в сусідньому селі. Там з автомобіля «ВАЗ-2102», який належить місцевому мешканцю, була викрадена автомагнітола.

За фактами відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування. Зловмиснику судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.