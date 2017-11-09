Львівщина отримає додаткові 120 млн грн на безпеку дорожнього руху

Про це сьогодні, 9 листопада, під час огляду ремонтних робіт автомобільної дороги державного значення Н-02 Львів – Тернопіль повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Завдяки роботі департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації ми маємо кошти Секторальної підтримки Європейського Союзу у сумі 120 млн гривень, які будуть використані виключно на безпеку дорожнього руху, – розповів Олег Синютка. – 120 млн гривень будуть використовувати з нового бюджетного року, конкурс провело Мініфраструктури».

За його словами, кошти використають на освітлення пішохідних переходів, бар’єрне огородження й інші речі, пов’язані з безпекою дорожнього руху.

«Але першим і головним є увага водіїв та пішоходів і, звичайно, дотримання правил дорожнього руху», – додав голова ЛОДА.