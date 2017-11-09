Фахівці «Львівгазу» обстежили 100% газових мереж Львівщини напередодні опалювального сезону

У межах підготовки до нового опалювального сезону 2017-2018 років фахівці ПАТ «Львівгаз» обстежили майже 20 тис. км розподільних та близько 6 тис. км підземних газопроводів

На початку осені фахівці «Львівгазу» завершили здійснення заходів по забезпеченню безперебійної роботи газорозподільної системи у зимовий період. Впродовж року газовики провели обстеження 16,6 тис. км розподільних газопроводів, більше 8 тис. км газопроводів-вводів, провели технічний огляд газового обладнання (1 470 ГРП та 2 797 ШГРП).

Також здійснено комплексне приладове обстеження 5 981 км підземних газопроводів. Всі роботи проведено за рахунок експлуатаційних витрат підприємства.

«Обстеження підземних та надземних газопроводів ми проводимо щороку, перед початком опалювального сезону. Усе для того, аби забезпечити безаварійне та безперебійне транспортування газу до осель наших споживачів. І не зважаючи на брак коштів, а фінансування в тарифі просто мізерне для таких робіт, наші фахівці обстежили 100% газових мереж Львівщини», – зазначив директор технічний ПАТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Під час підготовки до опалювального сезону фахівці «Львівгазу» попередили виникнення близько 500 аварійних ситуацій, що могли становити загрозу життю та здоров’ю людей.

Інфомаційна довідка. ПАТ «Львівгаз» – компанія, яка займається транспортуванням природного газу через розподільчі газопроводи на території Львівської області. Це найстаріше вітчизняне підприємство у своїй галузі, а також одне з найбільших за рівнем газифікації. Щороку компанія транспортує приблизно 1,5 мільярда кубометрів природного газу до споживачів Львівщини. Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в області становить 24 712,284 км, з яких розподільні 16 638,736 км, та газопроводи-вводи 8 073,548 км. Регулювання тиску газу здійснюється за допомогою 4 267 газорегуляторних пунктів та 72 781 будинкових регуляторів.