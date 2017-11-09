«Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». Саме під такою назвою сьогодні всімнадцяте звучатиме Всеукраїнський диктант національної єдності на Першому каналі Українського радіо. Диктант традиційно відбудеться в День української писемності та мови – 9 листопада

«Львівська газета» вирішила нагадати цікаві факти про українську мову.

448 р. візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова «мед» і «страва». Це була перша згадка українських слів.

Українська мова – одна з найпоширеніших мов на планеті. За кількістю носіїв посідає, за різними даними, 26-те або 32-ге місце у світі.

Українська мова дуже багата на синоніми. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Але абсолютний рекордсмен – слово «бити». Згідно з «Коротким словником синонімів української мови», у цього слова їх аж 45.

Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувально-пестливу форму має, як не дивно, навіть слово «вороги» – «вороженьки».

З ХVІІІ до ХІХ ст. в українській мові використовували близько п’ятдесяти різних систем орфографії. За кількістю систем письма українська мова перевершує навіть монгольську, яка зазнала дуже багато змін у правописі.

Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера п; на цю літеру також починається найбільша кількість слів. Літера ф – найменш уживана буква українського алфавіту. Слова, які починаються з цієї літери, здебільшого прийшли в українську мову з інших мов.

Найдовшим словом, яке існує в українській мові, є «дихлордифенілтрихлорметилметан» (назва хімікату, який використовують для боротьби зі шкідниками). Слово складається аж із тридцяти літер!

Іменник у нашій мові має 7 відмінків (один з них – кличний). Це відрізняє українську від інших східнослов’янських мов.

Дуже багато значень має абревіатура ПК. Зазвичай вона асоціюється у нас з персональним комп’ютером. Але ПК також може розшифровуватися, як «палац культури», «паровий кран», «перфокарта», «пістолет-кулемет», «предметний каталог», «Повітряний кодекс», «пожежний кран», «постійний комітет», «променевий кінескоп», «проміжний конденсатор», «прохідницький комбайн», «прядильно-крутильна (машина)», та багато інших.

У нашій мові є незвичні слова – паліндроми. Це слово чи фраза, які можна читати як зліва направо, так і справа наліво. В українській мові є тільки два паліндроми, які складаються із семи літер: «ротатор» і «тартрат».

Паліндромами навіть пишуть вірші, також є різні ігри, суть яких – скласти якомога більше «дзеркальних» фраз.

Українська мова має «напівофіційний» статус в американському окрузі Кук. Так, ще 2013 року влада округу презентувала нову україномовну програму з інформування населення регіону про податкову політику влади. Ви можете подумати: що тут такого особливого? Проте саме українську мову обрали, тому що вона одна з найбільш вживаних мов у цьому районі.

Загалом у світі до 45 мільйонів людей володіють українською. Пишаймося цим! Адже «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета».