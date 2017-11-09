Цікаві факти про українську мову

«Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета». Саме під такою назвою сьогодні всімнадцяте звучатиме Всеукраїнський диктант національної єдності на Першому каналі Українського радіо. Диктант традиційно відбудеться в День української писемності та мови – 9 листопада
 |  Ольга Телипська   38  

«Львівська газета» вирішила нагадати цікаві факти про українську мову.

448 р. візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова «мед» і «страва». Це була перша згадка українських слів.

Українська мова – одна з найпоширеніших мов на планеті. За кількістю носіїв посідає, за різними даними, 26-те або 32-ге місце у світі.

Українська мова дуже багата на синоніми. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Але абсолютний рекордсмен – слово «бити». Згідно з «Коротким словником синонімів української мови», у цього слова їх аж 45.

Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувально-пестливу форму має, як не дивно, навіть слово «вороги» – «вороженьки».

З ХVІІІ до ХІХ ст. в українській мові використовували близько п’ятдесяти різних систем орфографії. За кількістю систем письма українська мова перевершує навіть монгольську, яка зазнала дуже багато змін у правописі.

Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера п; на цю літеру також починається найбільша кількість слів. Літера ф – найменш уживана буква українського алфавіту. Слова, які починаються з цієї літери, здебільшого прийшли в українську мову з інших мов.

Найдовшим словом, яке існує в українській мові, є «дихлордифенілтрихлорметилметан» (назва хімікату, який використовують для боротьби зі шкідниками). Слово складається аж із тридцяти літер!

Іменник у нашій мові має 7 відмінків (один з них – кличний). Це відрізняє українську від інших східнослов’янських мов.

Дуже багато значень має абревіатура ПК. Зазвичай вона асоціюється у нас з персональним комп’ютером. Але ПК також може розшифровуватися, як «палац культури», «паровий кран», «перфокарта», «пістолет-кулемет», «предметний каталог», «Повітряний кодекс», «пожежний кран», «постійний комітет», «променевий кінескоп», «проміжний конденсатор», «прохідницький комбайн», «прядильно-крутильна (машина)», та багато інших.

У нашій мові є незвичні слова – паліндроми. Це слово чи фраза, які можна читати як зліва направо, так і справа наліво. В українській мові є тільки два паліндроми, які складаються із семи літер: «ротатор» і «тартрат».

Паліндромами навіть пишуть вірші, також є різні ігри, суть яких – скласти якомога більше «дзеркальних» фраз.

Українська мова має «напівофіційний» статус в американському окрузі Кук. Так, ще 2013 року влада округу презентувала нову україномовну програму з інформування населення регіону про податкову політику влади. Ви можете подумати: що тут такого особливого? Проте саме українську мову обрали, тому що вона одна з найбільш вживаних мов у цьому районі.

Загалом у світі до 45 мільйонів людей володіють українською. Пишаймося цим! Адже «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета».

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