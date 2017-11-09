Благочинна акція «Миколай про тебе не забуде» розпочала набір волонтерів

МГО «Академія Української Молоді» розпочала набір волонтерів на благочинну акцію «Миколай про тебе не забуде!»

Усіх охочих запрошують допомогти подарувати радість і віру в дива дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей у Львові, долучившись до благочинної акції «Миколай про тебе не забуде!» в ролі волонтерів.

Акцію для потребуючих дітей організовує МГО «Академія Української Молоді» спільно з навчальними закладами, не байдужими громадськими організаціями та спільнотами.

Щороку, вже 17 років поспіль, у Львові помічниками-волонтерами Святого Миколая стає близько 500 волонтерів (учнів старших класів, студентів львівських ВНЗ, молоді), вони збирають та пакують подарунки на Фабриці Святого Миколая, що цьогоріч працюватиме у Львові з 11 по 17 грудня, та розносять їх по домівках потребуючих дітей, що з нетерпінням чекають на посланців в червоних шапках, увечері 18 грудня.

Торік помічникам Святого Миколая вдалося рознести подарунки 2800 малюкам у Львові, до яких Чудотворцю з певних причин було складно самостійно знайти дорогу.

Аби перетворитися на помічника Святого Миколая, потрібно виконати 4 простих кроки: зареєструватись на сайті акції http://mykolaj.com.ua/, пройти один з коротких вишколів, що будуть відбуватися 25 листопада, а також 2 та 9 грудня в Центрі Шептицького за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 2а; спакувати подарунки на Фабриці Святого Миколая; ввечері 18 грудня рознести подарунки по домівках малечі.

Реєстрація волонтерів триватиме до 1 грудня 2017 року.

Також запрошують зголоситися волонтерів-водіїв, аби допомогти з перевезенням помічників і подарунків ввечері 18 грудня 2016 р.

Якщо ви не маєте можливості стати волонтером, але хочете долучитись до акції, можете допомогти Чудотворцю зібрати подарунки для 2500 дітей. Для цього просто зв’яжіться з організаторами акції та розмістіть коробку для збору подарунків (іграшок, канцелярського приладдя, солодощів, книг) в офісі вашої компанії.

Також усі охочі можуть залишити книги-подарунки з власної бібліотеки у доброму стані, або ж які придбали у книгарні спеціально для дітей з потребуючих родин (0-12р.) за такими адресами:

Книгарня «Є» – просп. Свободи 7

Видавництво «Свічадо», вул. Винниченка 22

Книгарня Старого Лева, пл. Ринок 12

вул. Стрийська, 106, у приміщенні складу-магазину

вул. Героїв УПА, 16, магазин «Книги-канцтовари» Львів

Бібліотека Львівського Інституту Менеджменту, вул. Ліська 16

Fest Lokal, вул. Старознесенська 24

«Миколай про тебе не забуде» — щорічна благочинна акція, започаткована у Львові 2001 року молодіжною громадською організацією «Академія Української Молоді» з метою збору подарунків для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Проводиться на всій території України напередодні дня святого Миколая. Метою акції є допомогти кожному наслідувати гарний приклад діянь Чудотворця та принести свято, радість, віру в чудеса з подарунками та вітаннями від Св. Миколая малюкам, котрі цього потребують. Завданням акції є зібрати та роздати подарунки (солодощі, іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, засоби гігієни) для тих діток, які могли би залишитися без нашої або батьківської уваги, а також створити особливу чарівну атмосферу свята.

У 2016 році вдалося рознести подарунки для 2800 потребуючих дітей Львова, волонтерами акції стало близько 500 молодих людей, в тому числі 70 водіїв-волонтерів.

Учасником акції може стати кожен охочий у зручний для себе спосіб: волонтери – працюють на Фабриці святого Миколая, розносять подарунки дітям, меценати – надають пожертви та подарунки для діток, партнерські організації та спільноти – організовують збір подарунків в навчальних закладах, релігійних громадах та ін., перевізники – волонтери та партнерські організації, які можуть надати транспортні послуги для перевезення волонтерів та подарунків, засоби масової інформації – надають інформаційну підтримку та висвітлюють перебіг різних етапів заходу.

Додаткова інформація про акцію: www.mykolaj.com.ua.