Біля Винників під колесами фури загинув пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 9 листопада, близько 13.30 на автодорозі Київ-Чоп поблизу міста Винники. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автоцистерни «ДАФ», 33-річний мешканець Хмельниччини, наїхав на пішохода, 43-річного мешканця Закарпаття, який переходив проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Наразі тривають слідчі дії, вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.