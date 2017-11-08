Завдяки УКРОПу у Садового виявили «сміттєвих» зловживань на 51 млн гривень

На вимогу депутатів провести аудит, прозвітувати на сесії керівником ЛКП «Львівспецкомунтранс», чули постійні пояснення, про неможливість це зробити. А депутати Львівської міської ради продовжували надавати кошти Львівспецкомунтрансу для вивозу сміття з міста Львова.

Під час прийняття ухвали Львівської міської ради про передачу повноважень вивозу ТПВ з міста Львова Львівській обласній адміністрації, Ігор Телішевський наполіг на включенні в Ухвалу пункту про аудит витрачених коштів ЛКП «Львівспецкомунтранс» на вивіз сміття, починаючи з червня 2016 року. Таке рішення підтримали 55 депутатів, присутніх на сесії 29 червня 2017 року.

Вчора стало відомо, що Державною аудиторською службою України виявлено 51 млн грн збитків при моніторингу фінансової діяльності ЛКП «Львівспецкомунтранс».

«Йдеться про нераціональне використання коштів, пов’язаних із вивозом із міста твердих побутових відходів. Схема відома – укладаються угоди із фірмами, які не мають можливості приймати сміття, завищуються обсяги, використовуються автомобілі неналежного класу і так далі. Гроші наглим чином просто «крали». Ці 51 мільйони гривень із міського бюджету, які можна було б спрямувати на соціальну інфраструктуру, підтримку громадських ініціатив, загальний розвиток та інновації Львова. Депутати від фракції УКРОП не дозволять, щоб кошти витрачались не за цільовим призначенням і домагатимуться, щоб за розбазарювання бюджетних коштів чиновники Львівської міської ради та міський голова поніс відповідальність», – наголосив Ігор Телішевський.

Публікуємо також відповідь, яка надійшла на звернення голови фракції УКРОПу Ігоря Телішевського щодо надання повного звіту про суми виділених коштів, які були спрямовані на вивезення сміття. А саме 136 860 633 гривень у період з 1 січна по 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, вивіз сміття зі Львова з кінця червня контролює обласна держадміністрація. А наприкінці липня голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив, що адміністрація використовує вдвічі менше коштів на вивіз сміття зі Львова, ніж міська рада.