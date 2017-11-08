З листопада студентам підвищили стипендії

Кабінет Міністрів України в рамках програм підвищення соціальних стандартів опрацював та ухвалив рішення про підвищення стипендій – академічних та соціальних – на 18%. Про це повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Підвищені стипендії виплачуватимуть із 1 листопада.

«Ми ретельно працювали над тим, аби підтримати студентство, і знайшли рішення. Хочу повідомити гарну звістку студентам. З 1 листопада ми ухвалюємо рішення – підвищуємо академічні та соціальні стипендії на 18%», – сказав Володимир Гройсман.