Христина Соловій: «Я – перфекціоністка. У якийсь момент вирішила все переінакшити»

Молода українська виконавиця Христина Соловій продовжує турне на підтримку альбому «Жива вода», продюсером якого став Святослав Вакарчук. Її творчість поєднує такі жанри як фолк-рок, бароко-поп та дрім-поп. Вже відбулись концерти у Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Рівному, в Луцьку та Львові. Потім співачка відвідає Харків, Дніпро та Одесу.

Незважаючи на щільний графік концертів, репетиції та запис нових пісень Христина Соловій знайшла час поспілкуватися з ведучими радіо FM Галичина, за чашкою липового чаю.

– Концерти у Івано-Франківську, Чернівцях, Тернополі, Рівному, Луцьку, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі та Києві. Коли в цьому переліку міст з’явиться твій рідний Дрогобич?

– Так, Дрогобич – це моє рідне місто. Я там народилась і виросла. Я б дуже хотіла приїхати туди з концертом, але це питання не до мене, а до організаторів мого туру. Я всіма силами і різноманітними засобами психологічного впливу стараюся на них подіяти, але на цьому етапі це залишається тільки у планах. Проте я працюю над цим.

– А як часто ти відвідуєш Дрогобич?

– Я дуже сумую за цим містом, воно мені навіть сниться. Але, на жаль, я вже не була там 5 років. Нещодавно до мене приїжджала моя однокласниця і дуже близька подруга з Дрогобича. І мені ще більше туди захотілось. Пам’ятаю, біля мого дому були гойдалки, на яких я підлітала до неба. У цьому місті пройшли мої дитинство та юність. Думаю, що найближчим часом, туди обов’язково приїду.

– Повернемося до туру на підтримку альбому «Жива вода». Що нового почують на концертах шанувальники твоєї творчості?

– На концертах, крім пісень з альбому «Жива вода», можна почути напрацювання з нового альбому, над яким зараз працюю в студії. До речі, працюю уже давно. Адже в цьому відношенні я перфекціоністка і в якийсь момент вирішила все переінакшити. Також слухачі зможуть почути синґл, на який ми зараз знімаємо кліп. Крім того буде декілька рідкісних народних пісень, до яких я завжди повертаюсь, і за які ніколи не забуваю.

– Крім авторських і народних пісень, можливо, слухачі почують і кавери? Адже нещодавно ти записала кавер на пісню Стінга, який розмістила у соціальних мережах.

– Так, це був такий порив душі, тому що я дуже хотіла на його концерт. На який все-таки потрапила, завдяки добрим людям.

– Слідкуючи за твоїми світлинами у соціальних мережах можна помітити, що ти багато читаєш. Яку книгу прочитала недавно або читаєш в цей час?

– Я в процесі читання книги «Гра в Бісер» Германа Гессе, навіть взяла її із собою. Правда, часу на читання майже немає. А після концерту вже не почитаєш, тому що дуже сильно б’є адреналін і треба або йти у ванну, або пити липовий чай. Єдиний час для читання це перед сном чи у перукарні перед концертом. Що ж до популяризування літератури і читання, вважаю це своєю професійною справою, адже за освітою я філолог, а моя спеціальність літературна творчість. Я навіть колись хотіла стати письменницею. Проте життя непередбачуване. От бачите де я зараз, і що зі мною.

– А якщо б у тебе була можливість написати книгу, що це було б мемуари чи якась вигадана історія?

– Це швидше за все буде на підґрунті якогось особистого досвіду, але з чимось вигаданим, можливо, навіть з елементами, лемківської народної творчості.

– Кожна дівчина полюбляє гарне взуття, сумочки і одяг як ти до цього ставишся?

– Признаюсь чесно, я марнотратниця. Маю багато непотрібних речей, які купую імпульсивно. Інколи мені за це дуже соромно. Краще б купила книжку або в спортзал записалась. Але є речі, які я дійсно дуже люблю. Це, наприклад, підвіска, яку навіть на виступах не знімаю (показує). Коли її скидаю відчуваю, що мені чогось не вистачає. А от щодо модниці, за трендами майже не слідкую і завжди стараюся носити те, у чому мені комфортно.

– А свої сценічні костюми обираєш сама?

– Я придумую концепцію, тобто яким він повинен бути, де має бути мереживо, з якої він має бути тканини, якого фасону. Але зараз почала співпрацювати з одним молодим та талановитим стилістом.

– Хто тобі ще допомагає ? Чи велика в тебе команда?

– Насправді, дуже багато людей, на яких я можу завжди розраховувати і покладатися. Це мої помічники, музиканти, організатори. Їх дуже багато.

– Чи можеш себе назвати строгим керівником?

– Чесно, я буваю зла, навіть чула, що хтось там скаржився на мій характер. Але не можу нічого з цим зробити.

– Три речі, без яких не уявляєш взагалі свого життя. Окрім, музики.

– Мабуть, література, кіно і мій кіт Кіко. Він полосатий як лісовий кіт, з невеликою жовтинкою. Спочатку я думала його не називати, тому шо він мені не належить, це як у сніданку у Тіффані. Просто, я його взяла дорослим з притулку. Звідки я знаю, може у нього було якесь ім’я, може була якась уже життєва історія, драма. Він виглядає дуже мудрим, досвідченим і харизматичним котом.

– Сьогодні у нас вийшла досить відверта розмова. Це все липовий чай.

– Насправді, я не завжди буваю такою відкритою, як з вами.