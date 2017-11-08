Віце-консул Марек Запур спростував фейкову новину про «польський Львів»

«У зв’язку з інформацією, яка з’являється у деяких українських ЗМІ, стосовно мого виступу під час присвяченої Генрику Юзевському конференції в Рівному, повідомляю, що слова, які мені приписують вирвано з контексту і перекручено. Я не говорив про те, що Львів є польським містом. Я чітко зазначив, що Львів був польським містом у 1918 році, коли більшість його мешканців становили поляки. Це питання було порушене під час дискусії, яка спалахнула після мого протесту проти вживання терміну «польська окупація» в стосунку до міжвоєнного періоду на Волині, яким послуговувалися під час кількох виступів», – йдеться у спростуванні, яке поширило Генконсульство РП у Луцьку.

За словами віце-консула, журналісти українських ЗМІ подали «окрему упереджену думку» й не сконтактували ні з ним, ні з іншими особами, присутніми на конференції. «Виняток становлять волинські ЗМІ, які попросили мене та одного з присутніх на конференції професорів прокоментувати ситуацію», – зазначив віце-консул.

«Мені дуже прикро також, що постать Юзевського, великого приятеля України і особи, яка могла б стати символом польсько-українського примирення, представлено у процитованих ЗМІ словах одного з рівненських істориків таким способом, який цьому примиренню не сприяє», – додав Марек Запур.

Зауважимо, низка українських ЗМІ, посилаючись на завідувача відділу Рівненського краєзнавчого музею Ігоря Марчука, повідомила, що 6 листопада на круглому столі в Рівному Марек Запур назвав Львів «польським містом».

Ігор Марчук написав на своїй facebook-сторінці: «Вчора (6 листопада, – ЛГ) на базі Рівненського обласного краєзнавчого музею відбувся круглий стіл «Волинський експеримент Г. Юзевського: дорога до польсько-українського примирення у міжвоєнний період». На круглий стіл прибув десант з Луцька на чолі з віце-консулом Мареком Запуром та професором Миколою Кучерепою, які презентували перевидані українською мовою щоденники Г. Юзевського. Українські науковці накруглому столі чітко заявили що захід є провокаційним і не варто відзначати дні народження польського окупаційного чиновника Генрика Юзевського, оскільки Польща захопила частину території УНР у 1919-1920 рр. Насправді «волинський експеримент» був спрямований на утвердження польської влади та спольщення і асиміляцію місцевих українців. У відповідь віце-консул встав і заявив, що Української держави у той час не існувало, Львів – то є польське місто і в сучасності можна стверджувати, що Україна подібним шляхом окупувала Крим і Донбас».

Натомість у коментарі волинському виданню «Конкурент» професор Микола Кучерепа, який також був присутній на цьому заході, розповів, що віце-консул припустився історичної помилки й антиукраїнських висловлювань не було.

«Це йшлося про 1918 рік, він (Марек Запур, – ЛГ) сказав, що тоді більшість у Львові була поляками. Це відповідає історичній дійсності, бо тоді українців у Львові було десь до 20 %. Решта – поляки і євреї. Але помилку він таки зробив. 1 листопада у Львові українці взяли владу у свої руки і незабаром оголосили про створення Західноукраїнської народної республіки, поляки почали збройно боротися проти ЗУНР», – прокоментував професор.

Про окупацію Криму і Донбасу, за словами Кучерепи, висловлювалися на заході двоє присутніх, яких він не знає. Вони використовували словосполучення «окупаційна польська влада». Як пояснив професор, зараз фахові історики не вживають таких термінів, натомість говорять просто «польська влада» чи «Друга Річ Посполита». Протестуючи проти терміна «окупаційна», Запур встав і вийшов.