УКУ проводить конкурс соціальних ідей

Програма з соціальної педагогіки Українського католицького університету проводить конкурс соціальних ідей.

Конкурс відбувається в три етапи. На першому етапі потрібно розказати про ідею, яку хочеш реалізувати у своїй громаді (місті, селі, селищі, ОТГ). Для цього достатньо до 15 листопада заповнити форму, де коротко описати соціальну ідею.

На другому – презентувати свою ідею перед журі за участю представників УКУ, громадських організацій та досвідчених керівників проектів.

Авторів цікавих ідей запросять для участі в очному турі в УКУ 9 грудня. Там вони зможуть не лише презентувати соціальну ідею, а й пройти тренінг із підготовки проектних заявок для реалізації соціальних проектів та отримати сертифікат.

Найкращі соціальні ідеї під керівництвом найбільш вмотивованих дівчат і хлопців отримають супровід представників УКУ в реалізації власного соціального проекту.