У Винниках у навчальному закладі помер десятикласник

В одному з навчальних закладів міста помер десятикласник, – повідомляє сайт plus.lviv.ua.

Наразі причина смерті підлітка невідома. Але відомо, що хлопець був немісцевим і сиротою. Він уродженець одного з сіл Львівської області. З рідних у хлопця був лише старенький дідусь. Юнак 2001 року народження мав проблеми з серцем.

Інформацію про смерть підлітка виданню підтвердили у Личаківському відділі поліції міста Львова. Майор поліції Олег Строцький, який побував на місці трагедії, зазначив: «Причину смерті юнака повинна встановити судово-медична експертиза, а поліція наразі не має більше інформації».

Про трагедію повідомив на своїй сторінці у Facebook також керівник Центру опіки сиріт Роман Прокопець. Він зазначив, що хлопець мріяв стати президентом…