У музеї Шептицького розкажуть про історію української писемності та книгодрукування

Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького (просп. Свободи, 20) з нагоди Дня української мови і писемності запрошує на тематичну екскурсію «З історії української писемності і книгодрукування»

Екскурсія стартує 9 листопада 2017 року о 16.00. Про історію української писемності та формування збірки НМЛ розповість завідувач фондів рукописів та стародруків музею Oльга Федоришин.

Збірка рукописів і стародруків Національного музею у Львові, що нараховує близько 12 тисяч одиниць, належить до найцінніших у світі, з огляду на представлені у ній східно- і західноєвропейські пам’ятки писемності й друкарства.

Колекція кириличних рукописів має пам’ятки від часів Галицько-Волинського князівства до ХІХ ст. Найдавнішими кодексами у цій збірці є Бучацьке Євангеліє (кінця ХІІ ст.) та Пандекти Антіоха (1307), написані на пергаменті. В експозиції зібрання кириличних рукописів презентоване, зокрема, такими відомими ілюмінованими та датованими пам’ятками, як Євангеліє з Глинян (1498), Євангеліє з Хишевичів (1546) та Євангеліє з Яворова (1608).

Колекція кириличних стародруків – одна з найповніших у Європі, що містить унікальні видання від першодруків ХV ст. – до багатоілюстрованих друків ХVІІІ ст. Серед них – кириличні інкунабули Швайпольта Фіоля, палеотипи Франциска Скорини, друки Івана Федорова і Петра Мстиславця. У експозиції музею представлені книги різних видавничих осередків, що діяли в Україні й, зокрема у Львові, у ХVІ – ХVІІІ ст., а також кириличні видання, що побачили світ за кордоном – у Польщі, Литві, Італії, Росії та ін.

Вартість вхідного квитка: для дорослих – 30 грн; для студентів – 20 грн.