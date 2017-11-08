У Львові вшанували пам’ять полковника УГА Дмитра Вітовського

Сьогодні, 8 листопада, на Львівщині відбулись урочисті заходи з нагоди 130-річчя від дня народження сотника легіону Українських січових стрільців, організатора Листопадового Чину, полковника Української галицької армії, військового і громадського діяча Дмитра Вітовського

Представники влади, студентство і громадськість взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Дмитру Вітовському на Меморіалі УГА, що на Личаківському кладовищі.

Опісля настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Степан Сус відслужив чин панахиди, також усі присутні виконали Державний гімн України та патріотичні пісні.

Довідково Вітовський Дмитро Дмитрович (псевдонім – Гнат Буряк; народився 08. 11. 1887, с. Медуха, нині Галицького р-ну Івано-Франківської обл. – 04. 08. 1919, поблизу м. Ратібор, Німеччина, нині м. Раціборж, Польща, похований у Берліні. Закінчив гімназію у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ, 1907). Від 1911 року працював адвокатом у Станіславі. Організовував осередки товариствах «Січ» і «Просвіта» на Покутті, брав активну участь у роботі Української радикальної партії. Керував роботою з підготовки і проведення збройного виступу у Львові 1 листопада 1918 року, у результаті якого місто і провінція потрапили під контроль Українських збройних сил. До 5 листопада командував укр. військом у боях із поляками. Від 9 листопада 1918 – державний секретар (міністр) військових справ в уряді ЗУНР, перший командир УГА. Загинув у авіакатастрофі.