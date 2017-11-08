У Львові обрали директора Будинку органної та камерної музики

Сьогодні, 8 листопада, відбулося засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора Львівського будинку органної та камерної музики

За підсумками засідання переможцем конкурсу одноголосно обрали Івана Остаповича.

«Івана Остаповича рекомендували чимало авторитетних культурних діячів України, думці яких я довіряю. Але маю і свою думку. Впродовж років спостерігала за проектами Івана – фестивалі, концерти, лекції. Він зумів піднести популярність до класики серед молодого покоління – слухачів і самих музикантів. Зумів показати: класика – це завжди цікаво і модно. Він ще молодий і має багато сил і натхнення, але вже дуже досвідчений і йде з командою однодумців. Нехай орган у Львові зазвучить з новою силою», – зазначила Марта Більська, журналіст, головний редактор журналу Lviv.ua, голова конкурсної комісії з конкурсного добору на заміщення вакантної посади директора Львівського будинку органної та камерної музики.

Остапович Іван Іванович народився 11 травня 1988 року в Чернівецькій області. Диригент, композитор. Засновник камерного оркестру Collegium Musicum. Арт-директор «Бах Маратону 2015» та «Lviv Hindemith Fest 2015». Автор та ініціатор проекту-платформи «Collegium Musicum Lviv», в рамкам якого у Львові з 2012 р. відбуваються концерти та читання за участю молодих талановитих українських виконавців.

Закінчив Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка по класу фагота та класу композиції у викл. Б. Фроляк.

З 2013 по 2015 роки працював другим диригентом Івано-Франківської обласної філармонії.

Лауреат першої премії всеукраїнського конкурсу диригентів у м. Херсон.

Виступав із Національним заслуженим симфонічним оркестром України, камерним оркестром Рівненської філармонії, камерним оркестром Тернопільської філармонії, Симфонічним оркестром INSO-Lviv, камерним хором Cantus (м.Ужгород)

У 2013 р. був учасником режисерсько-драматургічної лабораторії в Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса.