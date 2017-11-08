Трускавецькі баталії: чи стануть бювети з «Нафтусею» платними? 

Вчора невідомі понищили турнікети у центральному бюветі Трускавця. Місцеві мешканці припускають, що так хтось міг висловити свій протест проти введення плати за вхід до бювету

Турнікети у центральному бюветі встановили ще сім місяців тому. За задумом адміністрації, з 1 грудня «Трускавецькурорт», який має бювети у приватній власності, має запровадити плату за вхід у розмірі 3,5 грн. Кошти, отримані в результаті, обіцяють витрачати на благоустрій. При цьому місцеві жителі зможуть безкоштовно відвідувати бювет, але не більше трьох разів на день. Для цього треба буде пред’явити документи, які засвідчують особу і місце проживання.

Ця схема повинна замінити нинішню, за якою вартість користування бюветами оплачують санаторії з розрахунку кількості ліжко-місць. Плата за користування бюветами вже входила у вартість проживання. Однак, таке «оподаткування» не поширювалось на людей, які приймають туристів у себе приватно. Запровадження плати за користування бюветом дозволить цю ситуацію збалансувати,- пояснює «джерело» у трускавецькій міській раді.

У «Трускавецькурорті» ситуацію з понищеними турнікетами і запровадженням плати за користування бюветами коментувати відмовились:

«Зараз ми не будемо нічого коментувати. У нас зараз багато справ з цього питання. Щоб нормально прокоментувати, ми повинні самі скласти інформ-лист. Сьогодні прес-конференція в мерії. Завтра буде засідання в мерії. І вже завтра, по факту засідання ми дамо усі коментарі стосовно цього питання».- Пояснила заступниця генерального директора з маркетингу та реклами «Трускавецькурорту» Олена Якубенко.

Як стало відомо «Львівській газеті», ПрАТ «Трускавецькурорт» планував спільно з Трускавецькою міською радою створити комісію, яка визначатиме, як розподіляти прибуток від платного входу у бювети. «Така комісія повинна діяти на паритетних засадах у кількості шести осіб. Три представники від «Трускавецькурорт» та три від трускавецької міської ради. Комісія збиратиметься щоквартально. І розглядатиме питання щодо порядку використання чистого прибутку, отриманого товариством за результатами господарської діяльності в частині реалізації питних мінеральних вод та надання послуг користування бюветом»,- розповів «Львівській газеті» депутат трускавецької міської ради Руслан Цехмейстер.

Щодо введення плати за користування бюветом, є важливий нюанс – бювет є приватною власністю ПрАТу. «Бювет – це приватна будівля ПрАТу. Вони є єдині ліцензіати. Вони не поставили плату за воду. Вони зробили платним вхід у свою приватну будівлю. Тут треба діяти дуже мудро, бо вони можуть закрити бювет, і за півроку – рік, ви уявляєте, що в Трускавці буде? Де люди будуть пити воду?»,- коментує Руслан Цехмейстер.

Щоправда, після вчорашнього інциденту рішення про платний вхід до бюветів можуть переглянути. Завтра у Трускавці відбудеться засідання сесії міської ради. Питання «Трускавецькурорту» стоїть серед пріоритетних, звітуватиме директор підприємства, обіцяють прийти на засідання і громадські активісти.

«Ми ініціюємо рішення сесії, у якому йдеться про зупинку процедури введення платного входу до бювету мінеральних вод», – розповів сьогодні журналістам міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Тим часом у Трускавці також заговорили про реанімацію «Гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції», – підприємства, яке могло би від міста зайнятись видобутком мінеральних вод і бути конкурентом ПрАТу.

«Від міськради ми звертаємось до Державної служби геології та надр України з приводу надання комунальному підприємству «Трускавецька міська гідрогеологічна режимна експлуатаційна станція» спеціального дозволу на промислову розробку родовищ», – прокоментував Андрій Кульчинський.

Щоправда, коли підприємство, навіть отримавши ліцензію, зможе налагодити видобуток мінеральних вод і скільки це коштуватиме Трускавцю, наразі у міській раді не розповідають.