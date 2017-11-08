Суд опублікував вирок з деталями справи лікаря Данкова

2 листопада Шевченківській районний суд м. Львова засудив відомого лікаря Олега Данкова до року ув’язнення та року без права займатися медичною діяльністю.

Усі деталі справи досі не розголошували. І лише з повного тексту вироку вдалося дізнатися історію.

У лютому 2014 року львів’янка Мар’яна звернулася в пологовий на Рапопорта, обравши лікуючим лікарем Олега Данкова. Жодних скарг на стан здоров’я жінка не мала.

Однак потерпіла каже: лікар повів себе недбало. Адже не провів усі необхідні обстеження. Натомість сам Данков стверджує – проводились аналізи крові та сечі, коагулограма, УЗД, КТГ, біофізичний профіль, доплерометрія. Усі показники були в нормі.

Перед пологами у жінки почали підтікати води зеленого кольору. У родзалі довелося проколоти навколоплідний міхур. У той час лікар Данков каже, що не мав підозр на материнську чи перинатальну патологію.

За 10 хвилин до початку пологів, слухаючи серцебиття дитини, лікар поставив діагноз – гостре кисневе голодування. Це, імовірно, було викликано перетисканням пуповиною.

Однак гінеколог прийняв тактику очікування. Породіллі ввели препарат «Окситоцин», оскільки родова діяльність була слабкою.

Згодом довелося скликати консиліум, який вирішив – завершити пологи слід шляхом накладення щипців.

І вже після цього процесу неонатолог, який оглянув немовля, поставив йому оцінку 7 із 10 за шкалою Апгар. Післяпологовий стан протікав задовільно, через 6,5 години дитинку перевели в реанімацію, а маму виписали додому.

Загалом лікар Данков вважає, що неналежну допомогу надав саме неонатолог, тому просив у суду виправдання.

Тим часом потерпіла сторона вважає дещо інакше. Мар’яна розповіла, що кілька днів перед пологами її почав боліти живіт. Тоді Данков призначив їй ліки для покращення кровоплину. Однак зробив це начебто без відповідних аналізів. Після цього лікар обіцяв зайти до неї в палату, та до вечора жінка його так і не побачила, хоча живіт продовжував боліти.

Після того, коли почали підтікати води, її дійсно скерували у родзал. Та вона вважає, що проколювання міхура, як і стимуляція, були незаконними, адже жодної згоди на це жінка не підписувала.

Також вона розповіла, що Данков намагався руками витиснути дитину, однак сам лікар запевняє, що це неправда.

Мар’яна каже, що навіть після того, як маля народилося, її не повідомили про те, що воно у складному стані.

Відтак вважає, що якби лікар вчасно розпочав кесарський розтин, смерті можна було б уникнути.

Чоловік Мар’яни наголосив, що особисто був на пологах і тому стверджує, що лікар Данков приходив в родзал лише на 5-7 хвилин, а потім бігав в інший. Над ранком, коли гінеколог викликав інших лікарів, чоловіка попросили вийти в коридор.

«Зайшовши о 05.35 год. в родзал, він побачив їх новонароджену доньку, доволі великих розмірів, яка вже була одягнена, на голові у дитини була гематома, з вуха текла кров, череп був деформований, дитина ледве дихала», – йдеться у тексті.

Коли чоловік запитав у лікаря, що сталося, той відповів, що усі запитання до гінеколога, адже він поставив дитині доволі високу оцінку.

Згодом новонароджену дівчинку перевели у міську дитячу лікарню з діагнозом: гіпоксично – ішемічне ураження ЦНС. Того ж дня у дитини наступила мозкова кома, яка тривала до 13.03.2014, тобто до дня смерті. Чоловік був присутній у моргу при розтині дитини та бачив, що замість мозку у дитини в черепній коробці була рідина. Вважає, що саме з вини лікаря вони втратили свого первістка.

Судово-медичні експерти довго вивчали цю справу. В результаті прийшли до висновку, що смерть дитини була попереджуваною.

Вони зазначили, що медперсонал 3-ї міської клінічної лікарні не провів належного спостереження за станом вагітної та новонародженої дитини.

Крім того, наголошують, що лікар міг просто неправильно застосувати тактику накладання щипців. А тим паче мав би порадитися із неонатологом.

Суд визнав винним Олега Данкова, однак знайшли і пом’якшуючі обставини – це добра репутація та хороші відгуки про нього як медика.

Тепер він має сплатити 350 тисяч гривень компенсації сім’ї потерпілих, ще 50 тисяч їм заплатить лікарня.