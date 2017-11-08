Студент львівського вишу видурив у товаришів сім ноутбуків і здав їх у ломбард

У Личаківський відділ поліції 7 листопада звернувся 19-річний мешканець гуртожитку, який навчається в одному з львівських вишів. Хлопець повідомив, що його знайомий видурив у нього ноутбук. Завдані збитки заявник оцінив у п’ять тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що 21-річний львів’янин, який проживає з потерпілим в одному гуртожитку, позичив у нього ноутбук. У подальшому комп’ютер він здав у ломбард, а гроші витратив на власний розсуд. Правоохоронці також з’ясували, що у схожий спосіб зловмисник видурив ноутбуки ще у шістьох студентів вишу.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цими фактами відкрили кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.