Польща збільшить кількість робочих віз українцям

А це у півтора разу більше, ніж минулого. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє ТСН.

Він також сказав, що у 2016 році українцям видали 1 мільйон 300 тисяч віз, однак із них лише половина з правом на роботу.

Додамо, що за повідомленням Міжнародного онлайн-сервісу TransferGo станом на зараз у Польщі перебуває близько мільйона українців і цей показник постійно зростає. Щороку заробітчани пересилають із сусідньої країни додому близько 5 млрд євро.

«90% українців виїжджає на роботу за кордон з метою заробити більше грошей для себе і своїх родин», − зазначає Магнус Олбі, директор з маркетингу TransferGo, – у зв’язку з цим цілком ймовірно, що левову частку зароблених коштів українські мігранти пересилають своїм близьким в Україну».

Тим часом Нацбанк попереджає, що за останні 5 років українські мігранти у різних країнах переказали через банки та міжнародні платіжні системи близько 30 млрд. доларів. Ще 5 млрд передавали гроші через посередників.