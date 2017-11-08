Перфоманс-інсталяція Володимира Кауфмана «Керована свобода». Фото
У рамках проекту «Вигнанці» у галереї «Дзиґа» відбувся перфоманс-інсталяція Володимира Кауфмана «Керована свобода»
Фото: Роман Бруцяк
Проект «Вигнанці» присвячений долі людини, яка, будучи позбавленою права проживати на землі своїх предків, намагається зберегти свою ідентичність у новому соціокультурному просторі та адаптуватися до нового середовища.
«У фокусі – три великі переселення, які відбулись за останні 75 років: так званий обмін населенням між Польщею та УРСР 1944-1946 років, депортація кримських татар з Криму 1944 року, та вимушене переселення українців та кримських татар з окупованого Росією Криму, а також з Донецької та Луганської областей у 2014-2017 роках, яке частково триває і досі.