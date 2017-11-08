Медики просять не викликати швидку допомогу без причини

Через несерйозні виклики люди, котрі мають загрозу для життя, ризикують не дочекатися лікаря

Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак просить не зловживати послугами невідкладної допомоги.

«Підвищення температури тіла, гарячка, кашель, нежить не є підставами для виклику швидкої. У таких випадках має бути контакт із сімейним лікарем. У Львові сімейна медицина дуже потужно розвивається, лікарів сімейних є багато. Тому ми просимо у випадку хвороби звертатися до них» – сказала Ірина Микичак.

За її словами, щороку у період сезонних захворювань медики швидкої допомоги не можуть впоратися із великою кількістю викликів. Тому хворі, які перебувають у справді складному стані, не завжди мають можливість отримати професійну допомогу.

Цікаво, що така проблема є у місті Львові. Мешканці районів та сіл значно менше турбують «швидку». Ймовірно, через більшу довіру до місцевих лікарів та фельдшерів.

Нагадаємо, львівські медики запевняють, що готові до епідемії грипу. Поки що її немає, однак загострення сезонних захворювань спостерігається