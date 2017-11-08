До Львівського військового госпіталю запрошують волонтерів-помічників

У Львівському військовому госпіталі від початку війни на Сході пролікували більше 14 тисяч пацієнтів

Окрім того, частина медичного персоналу по 5-6 місяців працюють безпосередньо в АТО. Про це повідомив начальник військово-медичного центру полковник Іван Гайда.

«Якщо говорити про дані з усіх госпіталів у регіоні, що підпорядковуються нашому медичному центру, то ми пролікували майже 30 тисяч осіб. За цей період також проведено більше 5 тисяч оперативних втручань», – розповів Гайда.

Він додав, що через роботу на сході госпіталь працює в посиленому режимі, оскільки бракує персоналу.

«Для тих наших пацієнтів, які розміщені на 20 ліжках відновлювального відділення, згідно з усіма європейськими та світовими стандартами, нам потрібно 65 посад фахівців. На жаль, на сьогодні маємо лише 29, з урахуванням штатного розпису по спеціальному фонду, а реально працюють 23 особи. Тому вони працюють в посиленому режимі», – зазначив Гайда.

У військовому госпіталі звертаються до охочих людей стати волонтерами – закладу потрібні помічники реабілітологів, фізичних і гідротерапевтів. Додамо, що зараз у Львівському військовому госпіталі перебувають на лікуванні 38 військовослужбовців із зони АТО.