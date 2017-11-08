Львівські медики запевняють, що готові до епідемії грипу

Медики до збільшення кількості хворих готові.

«Маємо недоторканий запас ліків, а також 2000 додатковиїх ліжкомісць на випадок сильного збільшення пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування», – розповіла керівник департаменту охорони здоровя Львівської ОДА Ірина Микичак.

Вона також наголосила, що єдиним надійним способом захиститися від грипу є вакцинація.

«Просимо людей не зловживати рекламою, яку показують по телевізору. Користь багатьох цих ліків є недоведена медиками, але є чудовим способом заробітку фармацевтичних компаній», – сказала чиновниця.

Тим часом головний епідеміолог області Наталія Тімко розповіла, що спрогнозувати епідемію грипу неможливо.

«Однак щороку ми маємо сезонний епідеміологічний підйом. Триває він з жовтня до квітня», – пояснила медик.

Лікарі кажуть, що вакцина для щеплення на Львівщині вже є доступі. Коштує вона в межах 140 гривень. Це ліки французького та південнокорейського виробництва. Купити її можна в аптеці із рецептом лікаря, а доставляти до кабінету щеплень у спеціальній сумці-холодильнику.

Також важливо забрати чек- на ньому вказана дата продажу.

За 2 тижні після вакцинації у людини формується імунітет і вона вже є захищеною від хвороби.

У зоні ризику в першу чергу – вагітні. Тому їх просять вакцинуватися незалежно від терміну. Також люди, які через роботу постійно перебувають у постійному тісному контактні з іншими особами.

Єдине протипоказання до цих вакцин є алергія на курячий білок. Однак вона буває надзвичайно рідко, в основному в 1 людини на 10 мільйонів.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні лютуватимуть аж три штами грипу. Зокрема нас атакуватимуть «Гонконг», «Брісбен» та новий «Мічиган».