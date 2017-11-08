Львівщина отримала 1,8 млн грн на виплати дітям-сиротам

Усього від початку року на цю мету виділили 18 431 2000 гривень

7 листопада Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату державної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Сума субвенції – 1 793 8 000 гривень. Кошти повністю передали з обласного бюджету міським і районним бюджетам для використання за цільовим призначенням.

Своєчасне надходження коштів забезпечує у повному обсязі проведення виплат державної соціальної допомоги.