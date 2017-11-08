«Чорнобильцям» замість путівок виплачуватимуть грошову компенсацію

Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на отримання за їхнім бажанням грошової компенсації замість путівки уряд ухвалив рішення встановити середню вартість путівки

Таку компенсацію виплачуватимуть із розрахунку 35 відсотків чинного на 1 січня відповідного року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (із заокругленням до гривні).

Це передбачено розробленою Міністерством соціальної політики постановою Кабінету Міністрів України «Про розмір середньої вартості путівки для виплати грошової компенсації замість путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Прийняття постанови забезпечить виконання Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та проведення виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки з 1 січня 2018 року, і сприятиме реалізації принципу соціальної справедливості.

Виплату компенсації проводитимуть за бюджетною програмою 2501200 ,»Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Реалізація акта не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.